У Пересипському районі Одеси горів газовоз — деталі

Рятувальник тушить цистерну. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

В Одесі сьогодні вранці загорівся газовоз. Інцидент стався в Пересипському районі міста. Рятувальники швидко ліквідували пожежу.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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"Завдяки оперативності вогнеборців вдалось швидко ліквідувати пожежу та не допустити розгерметизацію цистерни з газом, що могло призвести до вибуху", — йдеться у повідомленні.

Деталі пожежі

Відомо, що на вулиці Добровольського загорілося обладнання автопричепа газовоза. Водій самостійно від'єднав тягач на безпечну відстань до прибуття підрозділів ДСНС. Постраждалих немає. Деталі, збитки та причина пожежі встановлюються.

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Нагадаємо, у Татарбунарах стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася родина з чотирьох осіб, серед яких двоє — діти.

Також ми писали, що в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти.

Додамо, що в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль. Менш ніж за годину вогонь було ліквідовано. Пожежники не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовані споруди.