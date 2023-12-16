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У Пересипському районі Одеси горів газовоз — деталі

16 грудня 2023 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Пересипському районі Одеси горів газовоз — деталі
Рятувальник тушить цистерну. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні вранці загорівся газовоз. Інцидент стався в Пересипському районі міста. Рятувальники швидко ліквідували пожежу

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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"Завдяки оперативності вогнеборців вдалось швидко ліквідувати пожежу та не допустити розгерметизацію цистерни з газом, що могло призвести до вибуху", — йдеться у повідомленні. 

Деталі пожежі

Відомо, що на вулиці Добровольського загорілося обладнання автопричепа газовоза. Водій самостійно від'єднав тягач на безпечну відстань до прибуття підрозділів ДСНС. Постраждалих немає. Деталі, збитки та причина пожежі встановлюються.

Більше про події пов’язані з вогнем

Нагадаємо, у Татарбунарах стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася родина з чотирьох осіб, серед яких двоє — діти. 

Також ми писали, що в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти. 

Додамо, що в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль. Менш ніж за годину вогонь було ліквідовано. Пожежники не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовані споруди.

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