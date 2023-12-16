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В Пересыпском районе Одессы горел газовоз — подробности

16 декабря 2023 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Пересыпском районе Одессы горел газовоз — подробности
Спасатель тушит цистерну. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня утром загорелся газовоз. Инцидент произошел в Пересыпском районе города. Спасатели быстро ликвидировали пожар.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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"Благодаря оперативности пожарных удалось быстро ликвидировать пожар и не допустить разгерметизацию цистерны с газом, что могло привести к взрыву", — говорится в сообщении.

Детали пожара

Известно, что на улице Добровольского загорелось оборудование газового прицепа. Водитель самостоятельно отсоединил тягач на безопасное расстояние до прибытия подразделений ГСЧС. Пострадавших нет. Детали, ущерб и причина пожара устанавливаются.

Больше о событиях связанных с огнем

Напомним, в Татарбунарах произошел чрезвычайный случай в частном секторе. Угарным дымом отравилась семья из четырех человек, среди которых двое – дети.

Также мы писали, что в Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.

В Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль. Менее чем через час огонь был ликвидирован. Пожарные не допустили распространение огня на рядом расположенные постройки.

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