В Пересыпском районе Одессы горел газовоз — подробности

Спасатель тушит цистерну. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

В Одессе сегодня утром загорелся газовоз. Инцидент произошел в Пересыпском районе города. Спасатели быстро ликвидировали пожар.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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"Благодаря оперативности пожарных удалось быстро ликвидировать пожар и не допустить разгерметизацию цистерны с газом, что могло привести к взрыву", — говорится в сообщении.

Детали пожара

Известно, что на улице Добровольского загорелось оборудование газового прицепа. Водитель самостоятельно отсоединил тягач на безопасное расстояние до прибытия подразделений ГСЧС. Пострадавших нет. Детали, ущерб и причина пожара устанавливаются.

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