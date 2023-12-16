В Пересыпском районе Одессы горел газовоз — подробности
В Одессе сегодня утром загорелся газовоз. Инцидент произошел в Пересыпском районе города. Спасатели быстро ликвидировали пожар.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
"Благодаря оперативности пожарных удалось быстро ликвидировать пожар и не допустить разгерметизацию цистерны с газом, что могло привести к взрыву", — говорится в сообщении.
Детали пожара
Известно, что на улице Добровольского загорелось оборудование газового прицепа. Водитель самостоятельно отсоединил тягач на безопасное расстояние до прибытия подразделений ГСЧС. Пострадавших нет. Детали, ущерб и причина пожара устанавливаются.
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