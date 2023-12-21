Пожарная проверка — одесские чрезвычайники посетили церкви в канун праздников

Настоятель Теодор и спикер ГСЧС. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 декабря, спасатели Одессы проверили правила соблюдения пожарной опасности в одной из святынь города. В настоящее время специалисты ГСЧС посетили Кафедральный собор Рождества Христова.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте и своими глазами видели, как все происходило.

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Уголок пожароопасности. Фото: Новини.LIVE

По информации настоятеля храма, такие мероприятия регулярны и очень важны, особенно во время войны.

"Я провожу инструктажи со служителями по мерам безопасности. Прихожанам староста проводит инструктаж перед каждым большим праздником. Основные мои рекомендации к прихожанам — не ставить подсвечники близко к полотенцам и другим воспламеняющимся предметам, не наклонятся близко к свечам, потому что в церквях свечи — это основной источник огня", — сказал настоятель Теодор.

Настоятель Теодор. Фото: Новини.LIVE

Проверка пожарной безопасности

Отметим, что спасатели проинспектировали полную подготовку святыни и установили, что она готова к массовым рождественским мероприятиям. В частности, в храме есть необходимые средства безопасности, такие как огнетушители, пожарная сигнализация и аварийный выход.

Кроме того, сами священники посещают учения по правилам пожарной безопасности в городских центрах.

"Эти обследования мы проводим постоянно. Это не проверки, они осуществляются не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы предупредить пожары в местах массового скопления людей. В городе все храмы хорошо подготовлены, но в области есть некоторые нарушения. Есть храмы, где отсутствует сигнализация, есть храмы с деревянной крышей без противопожарной отделки. Но все к нам прислушиваются и пытаются ликвидировать нарушения", — сказала спикер ГСЧС Марина Мартыненко.

Пресс-секретарь ГСЧС Марина Мартыненко. Фото: Новини.LIVE

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