Біля південних кордонів Одещини спостерігається американська авіація — причини

P-8A Poseidon. Фото: Military.com

Активність американської авіації помічена біля південних кордонів Одеської області. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі.



Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Маршрут американського розвідувальника. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії. Зазначимо, що ця база відповідає стандартам НАТО і США та з 1999 року час від часу використовується ВПС США.

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Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Історія створення

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion. Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Нагадаємо, що Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" — носії надзвукових ракет "Онікс". Проте запас таких ракет у ворога досить обмежений.

Також ми писали, що Російська Федерація має проблеми зі збором крилатих ракет типу "Калібр". Причиною цього є нестача західних комплектуючих. З серпня минулого року були тільки поодинокі випадки застосування цих ракет, зокрема це 2-3 штуки за весь період.



Додамо, що станом на 5 березня в акваторії Чорного моря немає російських суден. Проте в Середземному морі спостерігаються два ракетоносії, загальний залп яких складає 12 ракет "Калібр".