Біля південних кордонів Одещини спостерігається американська авіація — причини
Активність американської авіації помічена біля південних кордонів Одеської області. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії. Зазначимо, що ця база відповідає стандартам НАТО і США та з 1999 року час від часу використовується ВПС США.
Що відомо про літак
Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.
Історія створення
Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion. Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.
Нагадаємо, що Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" — носії надзвукових ракет "Онікс". Проте запас таких ракет у ворога досить обмежений.
Також ми писали, що Російська Федерація має проблеми зі збором крилатих ракет типу "Калібр". Причиною цього є нестача західних комплектуючих. З серпня минулого року були тільки поодинокі випадки застосування цих ракет, зокрема це 2-3 штуки за весь період.
Додамо, що станом на 5 березня в акваторії Чорного моря немає російських суден. Проте в Середземному морі спостерігаються два ракетоносії, загальний залп яких складає 12 ракет "Калібр".
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