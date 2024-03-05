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У южных границ Одесчины наблюдается американская авиация — причины

5 марта 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
У южных границ Одесчины наблюдается американская авиация — причины
P-8A Poseidon. Фото: Military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Активность американской авиации подмечена у южных границ Одесской области. Над Черным морем фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новости.LIVE узнали с портала Flightradar.

У южных границ Одесчины наблюдается американская авиация — причины - фото 1
Маршрут американского разведчика. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии. Эта база соответствует стандартам НАТО и США и с 1999 года время от времени используется ВВС США.

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Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

История создания

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion. Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Напомним, что Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П" — носители сверхзвуковых ракет "Оникс". Однако запас таких ракет у врага достаточно ограничен.

Также мы писали, что у России есть проблемы со сбором крылатых ракет типа "Калибр". Причиной этого является нехватка западных комплектующих. С августа прошлого года были только единичные случаи применения этих ракет, в том числе 2-3 штуки за весь период.

Добавим, что на 5 марта в акватории Черного моря нет российских судов. Однако в Средиземном море наблюдаются два ракетоносителя, общий залп которых составляет 12 ракет "Калибр".

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