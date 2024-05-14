Більше 175 мільйонів — фахівці підрахували збитки від російського удару по Одещині 19 квітня

Рятувальники гасять пожежу внасліждок ракетного обстрілу 19 квітня. Фото: ДСНС Одещини

В результаті ракетного удару по Одещині 19 квітня були уражені об'єкти припортової інфраструктури, сталася масштабна пожежа. Збитки унаслідок атаки становили понад 175 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Збитки від атаки 19 квітня

Внаслідок обстрілу виникло загорання виробничих споруд загальною площею 4 300 квадратних метрів. Серед забруднюючих речовин, що потрапили до атмосфери, приголомшливу частку становить діоксид вуглецю — 341 тонна.

Окрім цього, земельні ділянки площами понад 12 000 квадратних метрів та понад 3 000 квадратних метрів — засмічені металевими уламками. За підрахунками інспекторів, своєю атакою на припортову інфраструктуру Одеського регіону Росія завдала збитків на понад 175 мільйонів гривень.

Атака по Одещині 19 квітня

Нагадаємо, що по обіді 19 квітня російські війська знову атакували Одеську область. Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що окупанти в чергове поцілили та пошкодили припортову інфраструктуру. Стало відомо про одного постраждалого, якого доставили до лікарні з осколковими пораненнями.

Збитки від ворожих ударів

Ми також писали, що російські окупанти в ніч проти 17 березня завдали ударів дронами по Одесі та області. Під час цих атак спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель, внаслідок чого державі завдано збитків більше ніж на 170 мільйонів гривень.

Додамо, що Росія здійснила масовану атаку на енергооб'єкти Одеської області 22 березня. Внаслідок обстрілів сталася пожежа будівель та нафтопродуктів, через що в атмосферу регіону потрапило пів мільйона тонн діоксиду вуглецю.