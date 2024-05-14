Более 175 миллионов — специалисты подсчитали ущерб от российского удара по Одесчине 19 апреля

Спасатели тушат пожар в результате ракетного обстрела19 апреля. Фото: ГСЧС Одесчины

В результате ракетного удара по Одесской области 19 апреля были поражены объекты припортовой инфраструктуры, произошел масштабный пожар. Ущерб в результате атаки составил более 175 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Ущерб от атаки 19 апреля

В результате обстрела возникло возгорание производственных сооружений общей площадью 4 300 квадратных метров. Среди попавших в атмосферу загрязняющих веществ потрясающую долю составляет диоксид углерода — 341 тонна.

Кроме того, земельные участки площадью более 12 000 квадратных метров и более 3 000 квадратных метров засорены металлическими обломками. По подсчетам инспекторов, своей атакой на припортовую инфраструктуру Одесского региона Россия нанесла ущерб более чем на 175 миллионов гривен.

Атака по Одесской области 19 апреля

Напомним, что после обеда 19 апреля российские войска снова атаковали Одесскую область. Позже глава Одесской ОВА Олег кипер сообщил, что оккупанты в очередной раз попали и повредили припортовую инфраструктуру. Стало известно об одном пострадавшем, доставленном в больницу с осколочными ранениями.

Ущерб от вражеских ударов

Мы также писали, что российские оккупанты в ночь на 17 марта нанесли удары дронами по Одессе и области. Во время этих атак вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий, в результате чего государству нанесен ущерб более чем на 170 миллионов гривен.

Добавим, что Россия совершила массированную атаку на энергообъекты Одесской области 22 марта. В результате обстрелов произошел пожар зданий и нефтепродуктов, из-за чего в атмосферу региона попало полмиллиона тонн диоксида углерода.