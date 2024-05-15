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Понад мільйон гривень на рекламну плівку для одеських трамваїв — Prozorro

15 травня 2024 16:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Понад мільйон гривень на рекламну плівку для одеських трамваїв — Prozorro
На Одеських трамваях розмістять рекламу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На 50 трамваях Одеси планують розмістити рекламу, наклеївши на них спеціальну плівку. На ці послуги комунальники хочуть витратити понад мільйон гривень з бюджету. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних  закупівель Рrozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Закупівлю на друк та монтаж кольорової рекламної плівки на трамваї оголосило КП "Одесміськелектротранс", а пропозиції прийматимуться до 22 травня. Наснупного дня буде проведений аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Переможець має виконати усі роботи до кінця поточного року. Загалом комунальники планують витратити на рекламні послуги 1 224 613 гривень. 

Вимоги до закупівлі

До 31 грудня 2024 року обраний підрядник має надрукувати та поклеїти на трамваї Одеси 50 кольорових оголошень. Плівка має бути: 

  • Високоякісна, лита, поліхлорвінілова;
  • Товщина — 0,060 мм,
  • Формостійка;
  • Має стійкість до дії розчинників та хімікатів, дії більшості мінеральних масел, жирів тощо;
  • Термін зберігання — 2 роки;
  • Кількість — 3 000 кв.м.

Також вимоги є й до якості друку. Він має бути виконаний стійкими до ультрафіолетового світла та опадів чорнилами із мінімальним розширенням у 1 440 dpi.

Інші тендери від одеських комунальників

Ми писали раніше, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий трактор для корчування пнів у місті. На закупівлю техніки хочуть виділити понад 5 мільйонів гривень з бюджету.

Також ми писали, що для Одеси планують закупити близько 2 тисяч нових дорожніх знаків до кінця поточного року. Загалом на такі цілі у місті готові виділити майже 3 мільйони гривень.

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