Понад мільйон гривень на рекламну плівку для одеських трамваїв — Prozorro

На Одеських трамваях розмістять рекламу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На 50 трамваях Одеси планують розмістити рекламу, наклеївши на них спеціальну плівку. На ці послуги комунальники хочуть витратити понад мільйон гривень з бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Рrozorro.

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Деталі тендеру

Закупівлю на друк та монтаж кольорової рекламної плівки на трамваї оголосило КП "Одесміськелектротранс", а пропозиції прийматимуться до 22 травня. Наснупного дня буде проведений аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Переможець має виконати усі роботи до кінця поточного року. Загалом комунальники планують витратити на рекламні послуги 1 224 613 гривень.

Вимоги до закупівлі

До 31 грудня 2024 року обраний підрядник має надрукувати та поклеїти на трамваї Одеси 50 кольорових оголошень. Плівка має бути:

Високоякісна, лита, поліхлорвінілова;

Товщина — 0,060 мм,

Формостійка;

Має стійкість до дії розчинників та хімікатів, дії більшості мінеральних масел, жирів тощо;

Термін зберігання — 2 роки;

Кількість — 3 000 кв.м.

Також вимоги є й до якості друку. Він має бути виконаний стійкими до ультрафіолетового світла та опадів чорнилами із мінімальним розширенням у 1 440 dpi.

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