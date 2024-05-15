Более миллиона гривен на рекламную пленку для одесских трамваев — Prozorro
На 50 трамваях Одессы планируется разместить рекламу, наклеив на них специальную пленку. На эти услуги коммунальщики хотят потратить более миллиона гривен из бюджета.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Рrozorro.
Детали тендера
Закупку на печать и монтаж цветной рекламной пленки на трамвае объявило КП "Одессэлектротранс", а предложения будут приниматься до 22 мая. На следующий день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Победитель должен выполнить все работы до конца текущего года. В общей сложности коммунальщики планируют потратить на рекламные услуги 1 224 613 гривен.
Требования к закупке
До 31 декабря 2024 года избранный подрядчик должен напечатать и поклеить на трамваях Одессы 50 цветных объявлений. Пленка должна быть:
- Высококачественная, литая, полихлорвиниловая;
- Толщина — 0,060 мм,
- Формостойкая;
- Иметь устойчивость к действию растворителей и химикатов, действию большинства минеральных масел, жиров и т.п.;
- Срок хранения — 2 года;
- Количество — 3 000 кв.м.
Также требования есть и к качеству печати. Она должна быть устойчива к ультрафиолетовому свету и осадкам чернилами с минимальным расширением в 1440 dpi.
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