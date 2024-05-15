Более миллиона гривен на рекламную пленку для одесских трамваев — Prozorro

На Одесских трамваях разместят рекламу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На 50 трамваях Одессы планируется разместить рекламу, наклеив на них специальную пленку. На эти услуги коммунальщики хотят потратить более миллиона гривен из бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Рrozorro.

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Детали тендера

Закупку на печать и монтаж цветной рекламной пленки на трамвае объявило КП "Одессэлектротранс", а предложения будут приниматься до 22 мая. На следующий день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Победитель должен выполнить все работы до конца текущего года. В общей сложности коммунальщики планируют потратить на рекламные услуги 1 224 613 гривен.

Требования к закупке

До 31 декабря 2024 года избранный подрядчик должен напечатать и поклеить на трамваях Одессы 50 цветных объявлений. Пленка должна быть:

Высококачественная, литая, полихлорвиниловая;

Толщина — 0,060 мм,

Формостойкая;

Иметь устойчивость к действию растворителей и химикатов, действию большинства минеральных масел, жиров и т.п.;

Срок хранения — 2 года;

Количество — 3 000 кв.м.

Также требования есть и к качеству печати. Она должна быть устойчива к ультрафиолетовому свету и осадкам чернилами с минимальным расширением в 1440 dpi.

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