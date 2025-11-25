Відео
Україна
Більше не під охороною — на Одещині пам'ятники втратили статус

Більше не під охороною — на Одещині пам'ятники втратили статус

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 18:05
Оновлено: 16:47
Одещина виключила радянські та імперські пам’ятники з реєстру
Бюст радянського маршала Семена Тимошенка. Фото: Google Maps

У кількох громадах Одеської області низка історичних пам’ятників втратила охоронний статус. Воно стосується об’єктів, пов’язаних із російською імперською та радянською добою. Після виключення з переліку культурної спадщини місцева влада отримує можливість їх демонтажу.

Таке рішення ухвалило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Більше не під охороною

Мінкультури вирішило не включати до Державного реєстру нерухомих пам’яток шість об’єктів, розташованих у Болградському та Ізмаїльському районах. Усі ці монументи мають стосунок до російської імперської та радянської історії та більше не підлягають державній охороні.

До переліку виключених увійшли:

  • братська могила червоногвардійців, встановлена у 1960 році;
  • пам’ятник партизанці Зої Космодем’янській;
  • могила К.Н. Таранущенка в селі Шамановка;
  • два пам’ятники, присвячені переправі російських військ через Дунай у період російсько-турецьких воєн;
  • бюст радянського маршала Семена Тимошенка у Фурманівці.

Після втрати охоронного статусу громади можуть ухвалювати рішення щодо подальшої долі цих об’єктів — демонтажу, перенесення або зміни призначення території. Документ є частиною ширшого процесу деколонізації у регіоні.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому в Одесі не планують зносити пам'ятник Пушкіну. Також ми писали про те, що в Одесі перейменували ще одну вулицю.

Одеса Одеська область декомунізація пам'ятник Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
