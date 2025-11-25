Одещина виключила радянські та імперські пам’ятники з реєстру

Бюст радянського маршала Семена Тимошенка. Фото: Google Maps

У кількох громадах Одеської області низка історичних пам’ятників втратила охоронний статус. Воно стосується об’єктів, пов’язаних із російською імперською та радянською добою. Після виключення з переліку культурної спадщини місцева влада отримує можливість їх демонтажу.

Таке рішення ухвалило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Реклама

Читайте також:

Більше не під охороною

Мінкультури вирішило не включати до Державного реєстру нерухомих пам’яток шість об’єктів, розташованих у Болградському та Ізмаїльському районах. Усі ці монументи мають стосунок до російської імперської та радянської історії та більше не підлягають державній охороні.

До переліку виключених увійшли:

братська могила червоногвардійців, встановлена у 1960 році;

пам’ятник партизанці Зої Космодем’янській;

могила К.Н. Таранущенка в селі Шамановка;

два пам’ятники, присвячені переправі російських військ через Дунай у період російсько-турецьких воєн;

бюст радянського маршала Семена Тимошенка у Фурманівці.

Після втрати охоронного статусу громади можуть ухвалювати рішення щодо подальшої долі цих об’єктів — демонтажу, перенесення або зміни призначення території. Документ є частиною ширшого процесу деколонізації у регіоні.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому в Одесі не планують зносити пам'ятник Пушкіну. Також ми писали про те, що в Одесі перейменували ще одну вулицю.