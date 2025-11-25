Одесская область исключила советские и имперские памятники из реестра

Бюст советского маршала Семена Тимошенко. Фото: Google Maps

В нескольких громадах Одесской области ряд исторических памятников потерял охранный статус. Оно касается объектов, связанных с российской имперской и советской эпохой. После исключения из перечня культурного наследия местные власти получают возможность их демонтажа.

Такое решение приняло Министерство культуры и информационной политики Украины.

Больше не под охраной

Минкультуры решило не включать в Государственный реестр недвижимых памятников шесть объектов, расположенных в Болградском и Измаильском районах. Все эти монументы имеют отношение к российской имперской и советской истории и больше не подлежат государственной охране.

В перечень исключенных вошли:

братская могила красногвардейцев, установленная в 1960 году;

памятник партизанке Зое Космодемьянской;

могила К.Н. Таранущенко в селе Шамановка;

два памятника, посвященные переправе русских войск через Дунай в период русско-турецких войн;

бюст советского маршала Семена Тимошенко в Фурмановке.

После потери охранного статуса общины могут принимать решения о дальнейшей судьбе этих объектов - демонтажа, переноса или изменения назначения территории. Документ является частью более широкого процесса деколонизации в регионе.

