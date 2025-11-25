Видео
Україна
Видео

Больше не под охраной — на Одесчине памятники потеряли статус

Больше не под охраной — на Одесчине памятники потеряли статус

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 18:05
обновлено: 16:47
Одесская область исключила советские и имперские памятники из реестра
Бюст советского маршала Семена Тимошенко. Фото: Google Maps

В нескольких громадах Одесской области ряд исторических памятников потерял охранный статус. Оно касается объектов, связанных с российской имперской и советской эпохой. После исключения из перечня культурного наследия местные власти получают возможность их демонтажа.

Такое решение приняло Министерство культуры и информационной политики Украины.

Больше не под охраной

Минкультуры решило не включать в Государственный реестр недвижимых памятников шесть объектов, расположенных в Болградском и Измаильском районах. Все эти монументы имеют отношение к российской имперской и советской истории и больше не подлежат государственной охране.

В перечень исключенных вошли:

  • братская могила красногвардейцев, установленная в 1960 году;
  • памятник партизанке Зое Космодемьянской;
  • могила К.Н. Таранущенко в селе Шамановка;
  • два памятника, посвященные переправе русских войск через Дунай в период русско-турецких войн;
  • бюст советского маршала Семена Тимошенко в Фурмановке.

После потери охранного статуса общины могут принимать решения о дальнейшей судьбе этих объектов - демонтажа, переноса или изменения назначения территории. Документ является частью более широкого процесса деколонизации в регионе.

Напомним, мы сообщали о том, почему в Одессе не планируют сносить памятник Пушкину. Также мы писали, что в Одессе переименовали еще одну улицу.

Одесса Одесская область декоммунизация памятник Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
