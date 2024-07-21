Руський маяк на Миколаївщині отримав нову назву — що відомо

Лиманівський маяк на Миколаївщині. Фото: Facebook/ Федір Левченко

Депутати Галицинівської сільради на Миколаївщині ухвалили рішення перейменувати Руський задній маяк на Лиманівський. Маяк розташований на північному сході від села Лимани, що й стало підставою для нової назви.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла староста сіл Лимани і Лупареве Наталія Панашій.

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Більшість з присутніх депутатів підтримали пропозицію перейменування, яка розглядалася протягом двох місяців. Зміна назви пов'язана з бажанням усунути будь-які асоціації з Російською Федерацією, яке активно обговорювалося в громаді.

"Про перейменування у нас йде вже давно мова, і все, що пов'язано з Російською Федерацією. От вирішили, що слово "руський" відноситься до наших нехороших сусідів", — пояснила Наталія Панашій.

Лиманський маяк — чим відомий

Маяк розташований на на Руській косі, яка до повномасштабного вторгнення Росії була туристичним місцем, є важливим навігаційним об'єктом у регіоні. Він знаходиться на північному сході від села Лимани і є частиною системи навігаційних знаків, які допомагають суднам орієнтуватися в складних умовах Лиманського каналу.

Лиманівський маяк на Миколаївщині. Фото: Facebook/

Федір Левченко

Більше про перейменування

Ми писали, що вулицю Академіка Вавілова в Київському районі Одеси офіційно перейменовано на честь "хрещеного батька" УНР Сергія Єфремова. Саме він запропонував і використав назву Українська Народна Республіка.



Також раніше провулок Каманіна у Приморському районі Одеси офіційно перейменовано на провулок на честь колишнього міського голови Джеймса Кортацці. Він тричі очолював місто у середині XIX століття.



Окрім цього, в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста.