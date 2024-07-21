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В Одесі перейменували вулицю Вавілова — на честь кого нова назва

21 липня 2024 13:39
Верзілова Єлизавета - редактор
Вулицю Вавілова в Одесі перейменовано: яка нова назва
Вулиця Вавілова в Одесі. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Вулицю Академіка Вавілова в Київському районі Одеси офіційно перейменовано на честь "хрещеного батька" УНР Сергія Єфремова. Саме він запропонував і використав назву Українська Народна Республіка. 

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Хто такий Сергій Єфремов

Сергій Єфремов (1876–1939) був видатним українським політичним і громадським діячем, літературознавцем та публіцистом. Він був одним із засновників Української Центральної Ради і активно сприяв національному відродженню України. 

Генеральний секретаріат України. 1-й склад
Перший склад Генерального Секретаріату України, 1917 рік. Сергій Єфремов у першому ряду другий праворуч. Фото: з відкритих джерел

В Одесі Єфремов підтримував розвиток української культури та освіти, зокрема видавничу діяльність та створення українських шкіл. Його праці зіграли важливу роль у формуванні української національної самосвідомості.

Трагічна доля Сергія Єфремова

Трагічна доля Сергія Єфремова розпочалася з арешту у 1929 році за звинувачення у контрреволюційній діяльності. Він був засуджений на процесі Спілки визволення України (СВУ) до 10 років ув'язнення. В 1930-х роках його знову засудили і відправили в табори ГУЛАГу, де він і помер у 1939 році. Його трагічна доля є символом репресій проти української інтелігенції в радянські часи.

Сергій Єфремов, "хренещий батько УНР"
Вулиця в Одесі отримала назву на честь Сергія Єфрємова. Фото: з відкритих джерел 

Інші перейменування в Одесі

Нагадаємо, що провулок Каманіна у Приморському районі Одеси офіційно перейменовано на провулок на честь колишнього міського голови Джеймса Кортацці. Він тричі очолював місто у середині XIX століття. Також в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста.

Окрім цього, вулиця Олександра Невського отримала назву Сергія Шелухіна. Він був видатним українським правознавцем та громадським діячем, який жив та працював у місті. Також вулицю Ляпідєвського перейменовано на честь видатного мецената і підприємця — Степана Раллі. Він зробив вагомий внесок у розвиток міста та благодійну діяльність.

Додамо, що вулицю Глазунова перейменовано на вулицю Бориса Нечерди. Він був поетом генерації шістдесятників та публікувався в міських газетах. Ще вулиця Ванцетті отримала назву на честь видатного українського драматурга Миколи Куліша. Рішення ухвалено в рамках процесу декомунізації та увічнення пам'яті національних героїв.

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