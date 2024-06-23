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В Одесі перейменували вулицю Ляпідєвського — яка нова назва

23 червня 2024 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі вулицю перейменували на честь мецената
Вулиця Ляпідєвського в Одесі. Фото: скриншот з google.maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі вулицю Ляпідєвського офіційно перейменовано на честь видатного мецената і підприємця — Степана Раллі. Він зробив вагомий внесок у розвиток міста та благодійну діяльність.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Підприємець Степан Раллі. Фото: ОМР

Що відомо про мецената

Степан Раллі народився на острові Хіос у 1775 році й став засновником видатного торговельного дому, який оперував у 15 містах Європи, Близького Сходу та Індії. Він активно розвивав торгівлю сільгосппродукцією та володів великим флотом. Під керівництвом його старшого сина Івана Раллі підприємство стало одним із лідерів торгівлі в Одесі у XIX столітті.

Життя й діяльність в Одесі

Крім бізнесу, він був активним учасником громадського життя міста. Він відомий як засновник Одеського облікового банку та один з ініціаторів "Одеського товариства заступництва тварин". Раллі також зробив значний внесок в архітектурний ландшафт Одеси та був автором ініціативи щодо запровадження нового уставу міста. 

В Одесі перейменували вулицю Ляпідєвського — яка нова назва - фото 2
Прибутковий будинок Раллі. Фото: ОМР

Інші перейменування в Одесі

Нагадаємо, в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста. А вулиця Олександра Невського отримала назву Сергія Шелухіна. Він був видатним українським правознавцем та громадським діячем, який жив та працював у місті. 

Додамо, в Україні підтримали пропозицію щодо перейменування 83 населених пунктів. Так, нові назви міст та селищ можуть незабаром з'явитися, зокрема, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

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