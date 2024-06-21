Перейменування населених пунктів на півні України - подробиці

Населенія пункти на півдні України можуть отримати нові назви. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні підтримали пропозицію щодо перейменування 83 населених пунктів. Так, нові назви міст та селищ можуть незабаром з'явитися зокрема на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

Про це повідомили у пресслужбі Національної комісії зі стандартів державної мови.

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Перейменування на півдні України

Перейменування певних населених пунктів України є частиною загального процесу деколонізації. Цей процес спрямований на позбавлення від назв, що мають російське або радянське походження.

У рамках цієї ініціативи, такі назви населених пунктів, як Южне (Одеська область), Майське (Херсонська область), Роща (Миколаївська область), Травкине (Херсонська область) та інші будуть змінені на нові, які відповідають стандартам державної мови.

Більше про перейменування

Ми писали, що у Верховній Раді рекомендують надати містам Южне та Южноукраїнськ нові назви, які були запропоновані раніше. Так, Южне, що на Одещині, все-таки може стати Порт-Аненталем.

Також в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста.

Додамо, що в Одесі відбулося урочисте відкриття нової Європейської площі у самому серці міста — замість Катерининської. Таким чином, південна пальміра продовжує процес деколонізації та позбавляється від імперських символів.