Переименование населенных пунктов на петух Украины - подробности

Населенные пункты на юге Украины могут получить новые названия. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине поддержали предложение о переименовании 83 населенных пунктов. Так, новые названия городов и поселков могут вскоре появиться, в частности, на Одесчине, Николаевщине и Херсонщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

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Переименование на юге Украины

Переименование некоторых населенных пунктов Украины является частью общего процесса деколонизации. Этот процесс направлен на избавление от названий, имеющих российское или советское происхождение.

В рамках этой инициативы такие названия населенных пунктов, как Южное (Одесская область), Майское (Херсонская область), Роща (Николаевская область), Травкино (Херсонская область) и другие будут изменены на новые, соответствующие стандартам государственного языка.

Больше о переименовании

Мы писали, что в Верховной Раде рекомендуют предоставить городам Южное и Южноукраинское новые названия, которые были предложены ранее. Так, Южное, что на Одесчине, все-таки может стать Порт-Аненталем.

Также в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.

Добавим, что в Одессе состоялось торжественное открытие новой Европейской площади в самом сердце города вместо Екатерининской. Таким образом южная пальмира продолжает процесс деколонизации и избавляется от имперских символов.