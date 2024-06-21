Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Деколонизация продолжается — какие города Одесчины могут получить новые названия arrow

Деколонизация продолжается — какие города Одесчины могут получить новые названия

21 июня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Переименование населенных пунктов на петух Украины - подробности
Населенные пункты на юге Украины могут получить новые названия. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Украине поддержали предложение о переименовании 83 населенных пунктов. Так, новые названия городов и поселков могут вскоре появиться, в частности, на Одесчине, Николаевщине и Херсонщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Читайте также:

Переименование на юге Украины

Переименование некоторых населенных пунктов Украины является частью общего процесса деколонизации. Этот процесс направлен на избавление от названий, имеющих российское или советское происхождение.

В рамках этой инициативы такие названия населенных пунктов, как Южное (Одесская область), Майское (Херсонская область), Роща (Николаевская область), Травкино (Херсонская область) и другие будут изменены на новые, соответствующие стандартам государственного языка.

Больше о переименовании

Мы писали, что в Верховной Раде рекомендуют предоставить городам Южное и Южноукраинское новые названия, которые были предложены ранее. Так, Южное, что на Одесчине, все-таки может стать Порт-Аненталем.

Также в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.

Добавим, что в Одессе состоялось торжественное открытие новой Европейской площади в самом сердце города вместо Екатерининской. Таким образом южная пальмира продолжает процесс деколонизации и избавляется от имперских символов.

Одесса
города
Херсон
Николаев
декоммунизация
Новости Одессы
переименования

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту