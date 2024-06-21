Переименование населенных пунктов на петух Украины - подробности

Деколонизация продолжается — какие города Одесчины могут получить новые названия
В Украине поддержали предложение о переименовании 83 населенных пунктов. Так, новые названия городов и поселков могут вскоре появиться, в частности, на Одесчине, Николаевщине и Херсонщине.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Переименование на юге Украины
Переименование некоторых населенных пунктов Украины является частью общего процесса деколонизации. Этот процесс направлен на избавление от названий, имеющих российское или советское происхождение.
В рамках этой инициативы такие названия населенных пунктов, как Южное (Одесская область), Майское (Херсонская область), Роща (Николаевская область), Травкино (Херсонская область) и другие будут изменены на новые, соответствующие стандартам государственного языка.
Больше о переименовании
Мы писали, что в Верховной Раде рекомендуют предоставить городам Южное и Южноукраинское новые названия, которые были предложены ранее. Так, Южное, что на Одесчине, все-таки может стать Порт-Аненталем.
Также в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.
Добавим, что в Одессе состоялось торжественное открытие новой Европейской площади в самом сердце города вместо Екатерининской. Таким образом южная пальмира продолжает процесс деколонизации и избавляется от имперских символов.
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