Місто Южне перейменують на Порт-Аненталь - ВР

Стела на в'їзд до міста. Фото: Суспільне

Парламент вирішив не скасовувати перейменування міст Южне та Южноукраїнськ. Таким чином, у Верховній Раді рекомендують надати містам нові назви, які були запропоновані раніше.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Перейменування міст

Комітет відхилив пропозицію щодо скасування перейменування міст Южне та Южноукраїнськ у Одеській та Миколаївській областях. Парламентарі розглянули пропозицію щодо скасування прийнятого раніше рішення, але проти проголосувало 22 члени комітету — тобто рішення залишилося чинним.

Тому Рада рекомендує перейменувати місто Южне Одеської області на Порт-Аненталь, а Южноукраїнськ, що у Миколаївській області — на місто Гард.

Голова підкомітету з деколонізації Роман Лозинський нагадав, що раніше було рекомендовано перейменувати міста на Південний та Південноукраїнськ, проте після звернень місцевих органів самоврядування рішення також було скасовано.

Більше про перейменування на Одещині

Ми писали, що в Одесі триває робота над перейменуванням вулиць на честь загиблих Героїв. Однак рішення прийматимуться виважено та з урахуванням пріоритетів.

Також в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста.

Додамо, що нещодавно в Одесі відбулося урочисте відкриття нової Європейської площі у самому серці міста — замість Катерининської. Таким чином, південна пальміра продовжує процес деколонізації та позбавляється від імперських символів.