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Южное все-таки может стать Порт-Аненталем — решение Комитета ВР

10 июня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Город Южный переименуют в Порт-Аненталь - ВР
Стелла на въезде в город. Фото: Суспільне
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Парламент решил не отменять переименования городов Южное и Южноукраинск. Таким образом, в Верховной Раде рекомендуют предоставить городам новые названия, предложенные ранее.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Комитета ВР Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Переименование городов

Комитет отклонил предложение об отмене переименования городов Южное и Южноукраинск в Одесской и Николаевской областях. Парламентарии рассмотрели предложение об отмене принятого ранее решения, но против проголосовали 22 члена комитета — то есть решение осталось в силе.

Поэтому Рада рекомендует переименовать город Южное Одесской области в Порт-Аненталь, а Южноукраинск, что в Николаевской области, в город Гард.

Глава подкомитета по деколонизации Роман Лозинский напомнил, что ранее было рекомендовано переименовать города в Южное и Южноукраинск, однако после обращений местных органов самоуправления решение также было отменено.

Больше о переименовании в Одесской области

Мы писали, что в Одессе идет работа над переименованием улиц в честь погибших Героев. Однако решения будут приниматься взвешенно и с учетом приоритетов.

Также в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.

Добавим, что недавно в Одессе состоялось торжественное открытие новой Европейской площади в самом сердце города вместо Екатерининской. Таким образом южная пальмира продолжает процесс деколонизации и избавляется от имперских символов.

декоммунизация
Верховная Рада
Одесса
переименования
города
Одесская область
Новости Одессы

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