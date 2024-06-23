В Одессе улицу переименовали в честь мецената

Улица Ляпидевского в Одессе. Фото: скриншот из google.maps

В Одессе улица Ляпидевского официально переименована в честь выдающегося мецената и предпринимателя — Степана Ралли. Он внес весомый вклад в развитие города и благотворительную деятельность.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Предприниматель Степана Ралли. Фото: ОМР

Что известно о меценате

Степан Ралли родился на острове Хиос в 1775 году и стал основателем выдающегося торгового дома, оперировавшего в 15 городах Европы, Ближнего Востока и Индии. Он активно развивал торговлю сельхозпродукцией и владел большим флотом. Под руководством старшего сына Ивана Ралли предприятие стало одним из лидеров торговли в Одессе в XIX веке.

Жизнь и деятельность в Одессе

Помимо бизнеса он был активным участником общественной жизни города. Он известен как основатель Одесского учетного банка и один из инициаторов "Одесского общества покровительства животных". Ралли также внес значительный вклад в архитектурный ландшафт Одессы и был автором инициативы по введению нового устава города.

Доходный дом Ралли. Фото: ОМР

Другие переименования в Одессе

Напомним, в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города. А улица Александра Невского получила название Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в городе.

В Украине поддержали предложение о переименовании 83 населенных пунктов. Так, новые названия городов и поселков могут вскоре появиться, в частности, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.