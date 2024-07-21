Улица Вавилова в Одессе переименована: какое новое название

Улица Вавилова в Одессе. Фото: скриншот

Улица Академика Вавилова в Киевском районе Одессы официально переименована в честь "крестного отца" УНР Сергея Ефремова. Именно он предложил и использовал название Украинской Народной Республики.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Кто такой Сергей Ефремов

Сергей Ефремов (1876-1939) был выдающимся украинским политическим и общественным деятелем, литературоведом и публицистом. Он был одним из основателей Украинской Центральной Рады и активно содействовал национальному возрождению Украины.

Первый состав Генерального секретариата Украины, 1917 год. Сергей Ефремов в первом ряду второй вправо. Фото: из открытых источников

В Одессе Ефремов поддерживал развитие украинской культуры и образования, в частности издательскую деятельность и создание украинских школ. Его труды сыграли важную роль в формировании украинского национального самосознания.

Трагическая судьба Сергея Ефремова

Трагическая судьба Сергея Ефремова началась с ареста в 1929 году по обвинению в контрреволюционной деятельности. Он был приговорен в процессе Союза освобождения Украины (СВУ) к 10 годам заключения. В 1930-х годах его снова осудили и отправили в лагеря ГУЛАГа, где он умер в 1939 году. Его трагическая судьба является символом репрессий против украинской интеллигенции в советское время.

Улица в Одессе получила название в честь Сергея Ефремова. Фото: из открытых источников

Другие переименования в Одессе

Напомним, что переулок Каманина в Приморском районе Одессы официально переименован в переулок в честь бывшего городского головы Джеймса Кортацци. Он трижды возглавлял город в середине XIX века. Также в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.



Кроме этого, улица Александра Невского получила название Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в городе. Также улица Ляпидевская переименована в честь выдающегося мецената и предпринимателя — Степана Ралли. Он внес весомый вклад в развитие города и благотворительную деятельность.



Добавим, что улица Глазунова переименована в улицу Бориса Нечерды. Он был поэтом поколения шестидесятников и публиковался в городских газетах. Еще улица Ванцетти получила название в честь величайшего украинского драматурга Николая Кулиша. Решение было принято в рамках процесса декоммунизации и увековечения памяти национальных героев.