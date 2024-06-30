В Одесі вулицю Глазунова назвали на честь поета: якого саме

Вулиця Глазунова в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

В Одесі вулицю Глазунова перейменовано на вулицю Бориса Нечерди. Він був поетом генерації шістдесятників та публікувався в міських газетах.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Поет Борис Нечереда. Фото: ОМР

Що відомо про поета

Борис Нечерда став знаковою фігурою в літературному світі. У юнацькі роки він працював у молодіжній газеті, а в 1980-1990-х — у газеті "Юг". Його творчість часто друкувалася в інших виданнях, таких як "Вечерняя Одесса", редактором якої був Борис Дерев’янко, близький друг Нечерди. Ім'я лауреата Шевченківської премії Бориса Нечерди закарбоване на Алеї Зірок міста Одеси, а також на меморіальній дошці на фасаді будинку № 12 по вулиці Пушкінській, де він прожив кілька років.

Ім'я Бориса Нечерди закарбоване на Алеї Зірок міста Одеси. Фото: ОМР

Літературна творчість

Лексичне багатство Бориса Нечерди вражало, особливо попри те, що він не мав ні філологічної, ні журналістської освіти. Він також зарекомендував себе як цікавий прозаїк, видавши романи "Смерть кур’єра" та "Квадро". Його нетрадиційна, соціально й емоційно насичена поезія була опублікована у закордонних антологіях. Через свою незалежну позицію Нечерда часто зазнавав цензури й переслідувань з боку влади. До останнього дня свого життя Борис Нечерда писав вірші, які увійшли до його посмертної збірки "Остання книга" (1998). Поет Михайло Гершкович відзначив: "ця книга — щось неймовірне, екзистенційне, трансцендентне, немов між життям і смертю".

Меморіальна дошка на фасаді будинку № 12 по вулиці Пушкінській. Фото: ОМР

Інші перейменування в Одесі

Нагадаємо, в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста. А вулиця Олександра Невського отримала назву Сергія Шелухіна. Він був видатним українським правознавцем та громадським діячем, який жив та працював у місті. Також вулицю Ляпідєвського перейменовано на честь видатного мецената і підприємця — Степана Раллі. Він зробив вагомий внесок у розвиток міста та благодійну діяльність.

Додамо, в Одеській області триває процес викорінення назв, пов'язаних із Радянським Союзом та з Росією. Так, за підрахунками фахівців, усього в регіоні треба обрати нові назви для понад пів сотні вулиць та площ.