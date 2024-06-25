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Перейменування на Одещині — скільки вулиць мають отримати нові назви

25 червня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеській області підлягають перейменуванню понад 500 назв
Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області триває процес викорінення назв, пов'язаних із Радянським Союзом та з Росією. Так, за підрахунками фахівців, усього в регіоні треба обрати нові назви для понад пів сотні вулиць та площ. 

Дані опублікувала на сторінці у Facebook організація "Деколонізація. Україна".

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Потреба у деколонізації

Попри тривалі процеси деколонізації та декомунізацій в Україні, на Одещині залишається ще велика частина назв на честь російських та радянських діячів. Згідно з даними, усього в нашому регіоні перейменуванню підлягає близько 581 топонім.  

"Цифри можуть вже бути трохи меншими, бо громади часто надають інформацію з певним запізненням", — зазначають у повідомленні.

Перейменування в Україні
Скільки назв топонімів треба змінити у регіонах. Фото: Деколонізація. Україна

Перейменування вулиць в Одесі

Ми писали, що в Одесі офіційно перейменовано вулицю Ляпідєвського.  Нова назва надана на честь видатного мецената і підприємця — Степана Раллі.

Також ми повідомляли, що в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста.

Окрім цього, вулиця Олександра Невського отримала назву Сергія Шелухіна. Він був видатним українським правознавцем та громадським діячем, який жив та працював в Одесі. 

Одеса
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Одеська область
декомунізація
вулиці
Новини Одеси
Росія
Радянський Союз
перейменування

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