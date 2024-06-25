В Одесской области подлежит переименованию более 500 названий

Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области продолжается процесс искоренения названий, связанных с Советским Союзом и Россией. Так, по подсчетам специалистов, всего в регионе нужно выбрать новые названия для более полусотни улиц и площадей.

Данные опубликовала на странице в Facebook организация "Деколонизация. Украина".

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Несмотря на длительные процессы деколонизации и декоммунизаций в Украине, в Одесской области остается еще большая часть названий в честь российских и советских деятелей. Согласно данным, всего в нашем регионе переименованию подлежит около 581 топонима.

"Цифры могут уже быть немного меньше, потому что громады часто предоставляют информацию с определенным опозданием", — отмечают в сообщении.

Сколько названий топонимов следует изменить в регионах. Фото: Деколонизация. Украина

Переименование улиц в Одессе

Мы писали, что в Одессе официально переименована улица Ляпидевского. Новое название предоставлено в честь выдающегося мецената и предпринимателя — Степана Ралли.

Также мы сообщали, что в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.



Кроме этого, улица Александра Невского получила название Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в Одессе.