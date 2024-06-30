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В Одессе переименовали улицу Глазунова — какое новое название

30 июня 2024 14:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе улицу Глазунова назвали в честь поэта: какого именно
Улица Глазунова в Одессе. Фото: скриншот из google.maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе улица Глазунова переименована в улицу Бориса Нечерды. Он был поэтом поколения шестидесятников и публиковался в городских газетах.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Борис Нечереда
Поэт Борис Нечеред. Фото: ОГС

Что известно о поэте

Борис Нечерда стал знаковой фигурой в литературном мире. В юношеские годы он работал в молодежной газете, а в 1980-1990-х — в газете "Юг". Его творчество часто печаталось в других изданиях, таких как "Вечерняя Одесса", редактором которой был Борис Деревянко, близкий друг Нечерды. Имя лауреата Шевченковской премии Бориса Нечерды запечатлено на Аллее Звезд города Одессы, а также на мемориальной доске на фасаде дома № 12 по улице Пушкинской, где он прожил несколько лет.

Мемориальная доска в Одессе
Имя Бориса Нечерды запечатлено на Аллее Звезд города Одессы. Фото: ОГС

Литературное творчество

Лексическое богатство Бориса Нечерды поражало, особенно несмотря на то, что у него не было ни филологического, ни журналистского образования. Он также зарекомендовал себя как интересный прозаик, выпустив романы "Смерть курьера" и "Квадро". Его нетрадиционная, социально и эмоционально насыщенная поэзия была опубликована в зарубежных антологиях. Из-за своей независимой позиции Нечерда часто подвергался цензурам и преследованиям со стороны власти. До последнего дня своей жизни Борис Нечерда писал стихи, вошедшие в его посмертный сборник "Последняя книга" (1998). Поэт Михаил Гершкович отметил: "эта книга — нечто невероятное, экзистенциальное, трансцендентное, словно между жизнью и смертью".

В Одессе переименовали улицу Глазунова - какое новое название - фото 3
Мемориальная доска на фасаде дома №12 по улице Пушкинской. Фото: ОГС

Другие переименования в Одессе

Напомним, в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города. А улица Александра Невского получила название Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в городе. Также улица Ляпидовского переименована в честь выдающегося мецената и предпринимателя — Степана Ралли. Он внес весомый вклад в развитие города и благотворительную деятельность.

Добавим, в Одесской области продолжается процесс искоренения названий, связанных с Советским Союзом и Россией. Так, по подсчетам специалистов, всего в регионе нужно выбрать новые названия более полусотни улиц и площадей.

Одесса
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