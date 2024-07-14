Більше не Каманіна - яку назву отримав провулок в Одесі

Провулок Каманіна в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

Провулок Каманіна у Приморському районі Одеси офіційно перейменовано на провулок на честь колишнього міського голови Джеймса Кортацці. Він тричі очолював місто у середині XIX століття.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Хто такий Джеймс Кортацці

Джеймс Кортацці, виходець із впливової італо-грецької родини, став відомим у місті завдяки своєму "Англійському магазину" на Рішельєвській, 4. У його салоні можна було знайти найрізноманітніші товари - від богемського кришталю та саксонських сервізів до німецьких швейних машин і велосипедів. Скориставшись режимом Порто-франко, талановитий підприємець вирішив вкласти гроші у торгівлю зерном, що дозволило йому стати значним хлібним експортером.

Джеймс Кортацці в Одесі

У 1848 році Джеймс Кортацці був обраний міським головою Одеси, і обіймав цю посаду три рази по три роки. Завдяки його зусиллям місто уклало багато нових вигідних торговельних контрактів. Кортацці сприяв створенню навчальних закладів і благодійних товариств, а також значно вплинув на розвиток архітектури та культури міста. Однією з важливих його ініціатив стало очищення та поглиблення одеського порту для залучення більшої кількості суден. Він також добився продовження режиму Порто-франко, що сприяло подальшому розвитку міста, на додаткові п'ять років.

Інші перейменування в Одесі

Нагадаємо, в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста. А вулиця Олександра Невського отримала назву Сергія Шелухіна. Він був видатним українським правознавцем та громадським діячем, який жив та працював у місті. Також вулицю Ляпідєвського перейменовано на честь видатного мецената і підприємця — Степана Раллі. Він зробив вагомий внесок у розвиток міста та благодійну діяльність. Окрім цього, вулицю Глазунова перейменовано на вулицю Бориса Нечерди. Він був поетом генерації шістдесятників та публікувався в міських газетах. Ще вулиця Ванцетті отримала назву на честь видатного українського драматурга Миколи Куліша. Рішення ухвалено в рамках процесу декомунізації та увічнення пам'яті національних героїв.