Больше не Каманина – какое название получил переулок в Одессе

Переулок Каманина в Одессе. Фото: скриншот из google.maps

Переулок Каманина в Приморском районе Одессы официально переименован в переулок в честь бывшего городского головы Джеймса Кортацци. Он трижды возглавлял город в середине XIX века.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Кто такой Джеймс Кортацци

Джеймс Кортацци, выходец из влиятельной итало-греческой семьи, стал известен в городе благодаря своему "Английскому магазину" на Ришельевской, 4. В его салоне можно было найти самые разные товары - от богемского хрусталя и саксонских сервизов до немецких швейных машин и велосипедов. Воспользовавшись режимом Порто-франко, талантливый предприниматель решил вложить деньги в торговлю зерном, что позволило стать крупным хлебным экспортером.

Джеймс Кортацци в Одессе

В 1848 году Джеймс Кортацци был избран мэром Одессы, и занимал этот пост три раза по три года. Благодаря его усилиям город заключил много новых выгодных торговых контрактов. Кортацци способствовал созданию учебных заведений и благотворительных обществ, а также оказал большое влияние на развитие архитектуры и культуры города. Одной из важных его инициатив стало очищение и углубление одесского порта для привлечения большего количества судов. Он также добился продолжения режима Порто-Франко, что способствовало дальнейшему развитию города на дополнительные пять лет.

Другие переименования в Одессе

Напомним, в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города. А улица Александра Невского получила название Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в городе. Также улица Ляпидовского переименована в честь выдающегося мецената и предпринимателя - Степана Ралли. Он внес весомый вклад в развитие города и благотворительную деятельность. Кроме этого, улица Глазунова переименована в улицу Бориса Нечерды. Он был поэтом поколения шестидесятников и публиковался в городских газетах. Еще улица Ванцетти получила название в честь величайшего украинского драматурга Николая Кулиша. Решение было принято в рамках процесса декоммунизации и увековечения памяти национальных героев.