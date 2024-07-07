В Одесі перейменували вулицю Ванцетті — яка нова назва

Вулиця Ванцетті в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

Вулиця Ванцетті в Одесі отримала нову назву на честь видатного українського драматурга Миколи Куліша. Рішення прийнято в рамках процесу декомунізації та увічнення пам'яті національних героїв.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Драматург Микола Куліш. Фото: ОМР

Микола Куліш і Одеса

Під час Першої світової війни Куліша мобілізували до Одеської школи прапорщиків, яку він закінчив у 1915 році. Молодий офіцер продовжував писати навіть на передовій. Його поезії друкували в армійській газеті, а одноактні п’єси виконували солдати.

Після війни, у 1921 році, Куліш повернувся до цивільної служби й працював у відділі народної освіти Одеси. На початку 20-х років як освітянський керівник і педагог-практик склав українську абетку (буквар) для шкіл, назвавши її "Первинка".

У 1924 році в Одесі Куліш написав свою першу професійну п'єсу "97", у якій розповів про голод 1921-1922 років на Херсонщині. Постановка цього твору на театральній сцені принесла Кулішу загальне визнання. Відомо, що під час вистави "97" деякі жінки в залі непритомніли, а під театром чергували карети швидкої допомоги.

П'єса Миколи Куліша. Фото: ОМР

Меморіальні дошки в Одесі. Фото: ОМР

Переслідування радянською владою

З 1924 по 1934 рік Микола Куліш написав 14 п'єс, найбільш уславленими з яких є: "Мина Мазайло", "Народний Малахій", "Патетична соната", "Маклена Граса". Твори Куліша перекладалися різними мовами і йшли на сценах театрів багатьох міст Європи й США. Проте радянська офіційна критика стала переслідувати Куліша. У 1934 році його оголосили представником "проявів націоналізму" у драматургії та засудили до 10 років ув'язнення. У 1937 році письменника розстріляли в Карельському урочищі Сандармох разом з багатьма представниками української інтелігенції.

Письмо про розстріл Миколи Куліша. Фото: ОМР

Інші перейменування в Одесі

Нагадаємо, в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста. А вулиця Олександра Невського отримала назву Сергія Шелухіна. Він був видатним українським правознавцем та громадським діячем, який жив та працював у місті. Також вулицю Ляпідєвського перейменовано на честь видатного мецената і підприємця — Степана Раллі. Він зробив вагомий внесок у розвиток міста та благодійну діяльність. Окрім цього, вулицю Глазунова перейменовано на вулицю Бориса Нечерди. Він був поетом генерації шістдесятників та публікувався в міських газетах.