В Одессе переименовали улицу Ванцетти — какое новое название

Улица Ванцетти в Одессе. Фото: скриншот из google.maps

Улица Ванцетти в Одессе получила новое название в честь величайшего украинского драматурга Николая Кулиша. Решение принято в рамках процесса декоммунизации и увековечения памяти национальных героев.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Драматург Николай Кулиш. Фото: ОГС

Николай Кулиш и Одесса

Во время Первой мировой войны Кулиша был мобилизован в Одесскую школу прапорщиков, которую он закончил в 1915 году. Молодой офицер продолжал писать даже на передовой. Его стихи печатали в армейской газете, а одноактные пьесы исполняли солдаты.

После войны, в 1921 году, Кулиш вернулся в гражданскую службу и работал в отделе народного образования Одессы. В начале 20-х годов как образовательный руководитель и педагог-практик составил украинский алфавит (букварь) для школ, назвав его "Первичка".

В 1924 году в Одессе Кулиш написал свою первую профессиональную пьесу "97", в которой рассказал о голоде 1921-1922 годов в Херсонской области. Постановка этого произведения на театральной сцене принесла Кулишу всеобщее признание. Известно, что во время спектакля "97" некоторые женщины в зале падали в обморок, а под театром дежурили кареты скорой помощи.

Пьеса Николая Кулиша. Фото: ОГС

Мемориальные доски в Ивано-Франковске. Фото: ОГС

Преследование советской властью

С 1924 по 1934 год Николай Кулиш написал 14 пьес, наиболее прославленными из которых являются: "Мина Мазайло", "Народный Малахий", "Патетическая соната", "Маклена Граса". Произведения Кулиша переводились на разные языки и шли на сценах театров многих городов Европы и США. Однако советская официальная критика стала преследовать Кулиша. В 1934 году его объявили представителем "проявлений национализма" в драматургии и приговорили к 10 годам заключения. В 1937 году писатель был расстрелян в Карельском урочище Сандармох вместе со многими представителями украинской интеллигенции.

Письмо о расстреле Николая Кулиша. Фото: ОГС

Другие переименования в Одессе

Напомним, в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города. А улица Александра Невского получила название Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в городе. Также улица Ляпидевская переименована в честь выдающегося мецената и предпринимателя — Степана Ралли. Он внес весомый вклад в развитие города и благотворительную деятельность. Кроме этого, улица Глазунова переименована в улицу Бориса Нечерды. Он был поэтом поколения шестидесятников и публиковался в городских газетах.