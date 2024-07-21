Русский маяк в Николаевской области получил новое название — что известно

Лимановский маяк Николаевской области. Фото: Facebook/ Федор Левченко

Депутаты Галициновского сельсовета в Николаевской области приняли решение переименовать Русский задний маяк в Лимановский. Маяк расположен к северо-востоку от села Лиманы, что и послужило основанием для нового названия.

Об этом корреспондентам Общественного рассказала староста сел Лиманы и Лупарево Наталья Панашей.

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Большинство из присутствующих депутатов поддержали предложение переименования, которое рассматривалось в течение двух месяцев. Изменение названия связано с желанием устранить любые ассоциации с Российской Федерацией, активно обсуждавшиеся в общине.

"О переименовании у нас идет уже давно речь, и все, что связано с Российской Федерацией. Вот решили, что слово "русский" относится к нашим нехорошим соседям", — пояснила Наталья Панашей.

Лиманский маяк – чем известен

Маяк расположен на Русской косе, которая до полномасштабного вторжения России была туристическим местом, является важным навигационным объектом в регионе. Он находится северо-восточнее села Лиманы и является частью системы навигационных знаков, которые помогают судам ориентироваться в сложных условиях Лиманского канала.

Лимановский маяк Николаевской области. Фото: Facebook/

Федор Левченко

Больше о переименованиях

Мы писали, что улица Академика Вавилова в Киевском районе Одессы официально переименована в честь "крестного отца" УНР Сергея Ефремова. Именно он предложил и использовал название Украинской Народной Республики.



Также ранее переулок Каманина в Приморском районе Одессы официально переименован в переулок в честь бывшего городского головы Джеймса Кортацци. Он трижды возглавлял город в середине XIX века.



Кроме этого, в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.