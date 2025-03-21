Поліцейські здійснюють обшук. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

В Одесі судитимуть членів наркокортелю, які заробляли на збуті психотропних речовин понад 3 млн грн на місяць. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Речові докази. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Подробиці справи

За даними слідства, налагодив наркобізнес 33-річний мешканець Одеського району, долучивши до злочинної діяльності чотирьох чоловіків віком від 23 до 35 років. Один із них минулого року отримав 34 тис. грн штрафу за зберігання наркотиків без мети збуту. А стосовно іншого у суді перебуває обвинувальний акт за злочини, пов'язані із незаконним виготовленням заборонених коштів. Організатор групи орендував в обласному центрі станцію технічного обслуговування автомобілів та два гаражні приміщення, в яких налагодив процес синтезування, фасування та зберігання психотропних речовин. Обладнання та прекурсори він замовляв через Інтернет, а покупців товару підшукував за допомогою месенджерів. Ділки пакували товар у коробки, ховаючи в чайники, м'ясорубки, бойлери та іншу побутову техніку, та відправляли "клієнтам", щоразу змінюючи свої анкетні дані та абонентські номери. Орієнтовний дохід фігурантів за цінами "чорного ринку" становив понад 3 млн грн на місяць.

Речові докази. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 45 кг небезпечної психотропної речовини PVP, більше 2 кг амфетаміну, понад 4 кг прекурсору фенілнітропропену. Крім того — 1,5 тонни рідини, яка містила в собі такі прекурсори як ацетон, соляна та сірчана кислоти, валерофенон.

Речові докази. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Речові докази. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантам оголосили про підозру за декількома статтями:

ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України (незаконне придбання та зберігання прекурсорів);

ч. 3 ст. 313 ККУ (придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, організованою групою);

ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 ККУ (організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин);

ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збут особливо небезпечної та обмеженої в обігу психотропної речовини);

Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який продавав невідоме пальне. А також про ділка, який виготовляв власні цигарки.