Полицейские проводят обыск. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

В Одессе будут судить членов наркокортеля, которые зарабатывали на сбыте психотропных веществ более 3 млн грн в месяц. Фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Вещественные доказательства, фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Подробности дела

По данным следствия, наладил наркобизнес 33-летний житель Одесского района, приобщив к преступной деятельности четырех мужчин в возрасте от 23 до 35 лет. Один из них в прошлом году получил 34 тыс. грн штрафа за хранение наркотиков без цели сбыта. А в отношении другого в суде находится обвинительный акт за преступления, связанные с незаконным изготовлением запрещенных средств. Организатор группы арендовал в областном центре станцию технического обслуживания автомобилей и два гаражных помещения, в которых наладил процесс синтезирования, фасовки и хранения психотропных веществ. Оборудование и прекурсоры он заказывал через Интернет, а покупателей товара подыскивал с помощью мессенджеров. Дельцы паковали товар в коробки, пряча в чайники, мясорубки, бойлеры и другую бытовую технику, и отправляли "клиентам", каждый раз меняя свои анкетные данные и абонентские номера. Ориентировочный доход фигурантов по ценам "черного рынка" составлял более 3 млн грн в месяц.

Вещественные доказательства. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Во время обысков полицейские изъяли более 45 кг опасного психотропного вещества PVP, более 2 кг амфетамина, более 4 кг прекурсора фенилнитропропена. Кроме того — 1,5 тонны жидкости, которая содержала в себе такие прекурсоры как ацетон, соляная и серная кислоты, валерофенон.

Вещественные доказательства. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Вещественные доказательства. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигурантам объявили о подозрении по нескольким статьям:

ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение и хранение прекурсоров);

ч. 3 ст. 313 УКУ (приобретение и хранение оборудования, предназначенного для изготовления психотропных веществ, организованной группой);

ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 УКУ (организация и содержание мест для незаконного изготовления психотропных веществ);

ч. 3 ст. 307 УКУ (незаконное изготовление, хранение, перевозка, пересылка и сбыт особо опасного и ограниченного в обороте психотропного вещества).

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который продавал неизвестное топливо. А также о дельце, который изготавливал собственные сигареты.