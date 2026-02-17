Графіки світла в Одесі 18 лютого: у які години чекати електроенергію

Жінки йдуть темною вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 18 лютого, в частині Одеської області діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Водночас в Одесі ситуація залишається складною після обстрілу, тому у місті продовжують застосовувати аварійні відключення без попередження.

офіційний сайт ДТЕК.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні уже понад два місяці діють аварійні відключення світла. Під час яких стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не працюють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Найбільше перебоїв наразі фіксують у Приморському та Хаджибейському районах, а найскладніша ситуація в Київському. Тут більшіть абонентів без електроенергії і сроків відновлення немає.

Які райони області у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження житлових будинків, цивільної інфраструктури та поранені, спалахнули пожежі на кількох локаціях. Після атаки частина міста залишилася без світла, а через знеструмлення насосних станцій у людей зникла вода.

Також ми писали, що руйнування енергетичної інфраструктури надзвичайно серйозне. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. На місцях працюють аварійні бригади.