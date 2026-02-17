Графики света в Одессе 18 февраля: в какие часы ждать электроэнергию

Женщины идут по темной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 18 февраля, в части Одесской области будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В то же время в Одессе ситуация остается сложной после обстрелов, поэтому в городе продолжают применять аварийные отключения без предупреждения.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе уже более двух месяцев действуют аварийные отключения света. Во время которых стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не работают, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию. Больше всего перебоев пока фиксируют в Приморском и Хаджибейском районах, а самая сложная ситуация в Киевском. Здесь большинство абонентов без электроэнергии и сроков восстановления нет.

Какие районы области в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в ночь на 17 февраля Россия массированно атаковала Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения жилых домов, гражданской инфраструктуры и раненые, вспыхнули пожары на нескольких локациях. После атаки часть города осталась без света, а из-за обесточивания насосных станций у людей исчезла вода.

Также мы писали, что разрушение энергетической инфраструктуры чрезвычайно серьезное. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. На местах работают аварийные бригады.