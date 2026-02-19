Графіки відключення світла в Одесі 20 лютого — що кажуть в ДТЕК

Будинки в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 лютого, в частині Одещини діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Водночас в Одесі після останніх ударів по енергетичній інфраструктурі ситуація залишається складною. У місті діють аварійні відключення, а в Київському районі світла немає уже кілька діб.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Найскладнішою залишається ситуація в частині Одеського району області, зокрема у Київському районі Одеси. Тимчасово без електропостачання залишаються близько 99 тисяч клієнтів.

Енергетики пояснюють, що швидко переключити людей і критичні об’єкти на інші підстанції не змогли, адже вони також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів. Там, де це дозволяють технічні умови, важливі об’єкти працюють від генераторів.

Для допомоги залучили додаткові ремонтні бригади з різних районів області, а також фахівців інших підприємств, які допомагають пришвидшити відновлення.

Також перебої зі світлом наразі фіксують у частині Приморського та Хаджибейського районів, а локально і в Пересипському.

Які райони Одещини у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Одеса та область продовжують оговтуватися після негоди й наслідків обстрілів, які пошкодили енергетичну інфраструктуру. У місті працюють пункти обігріву, куди лише за добу прийшли майже 4 тисячі людей.

Найскладніша ситуація з електропостачанням залишається у Київському районі міста. Через руйнування підстанцій перепідключення від інших джерел наразі неможливе. Енергетики планують до 20 лютого ввести в роботу вціліле обладнання, щоб першочергово забезпечити котельні та водоканал. Після цього будуть пробувати заживляти побутових споживачів.