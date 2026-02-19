Видео
Главная Одесса Как будут действовать графики отключения завтра — ситуация в Одессе

Как будут действовать графики отключения завтра — ситуация в Одессе

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 20:19
Графики отключения света в Одессе 20 февраля - прогнозы ДТЭК
Дома в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 20 февраля, в части Одесчины будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В то же время в Одессе ситуация остается сложной. В городе действуют аварийные отключения, а в Киевском районе света нет несколько суток.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Самой сложной остается ситуация в части Одесского района области, в частности в Киевском районе Одессы. Временно без электроснабжения остаются около 99 тысяч клиентов.

Энергетики объясняют, что быстро переключить людей и критические объекты на другие подстанции не смогли, ведь они также повреждены или разрушены в результате российских ударов. Там, где это позволяют технические условия, важные объекты работают от генераторов.

Для помощи привлекли дополнительные ремонтные бригады из разных районов области, а также специалистов других предприятий, которые помогают ускорить восстановление.

Также перебои со светом пока фиксируют в части Приморского и Хаджибейского районов, а локально и в Пересыпском.

Какие районы Одесской области в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Одесса и область продолжают оправляться после непогоды и последствий обстрелов, которые повредили энергетическую инфраструктуру. В городе работают пункты обогрева, куда только за сутки пришли почти 4 тысячи человек.

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Киевском районе города. Из-за разрушения подстанций переподключение от других источников пока невозможно. Энергетики планируют до 20 февраля ввести в работу уцелевшее оборудование, чтобы в первую очередь обеспечить котельные и водоканал. После этого будут пробовать запитывать бытовых потребителей.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
