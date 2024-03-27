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Близько 50 суден перебуває на завантаженні — що відомо про роботу портів Великої Одеси

27 березня 2024 17:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Близько 50 суден перебуває на завантаженні — що відомо про роботу портів Великої Одеси
Рух судів у Чорному морі. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 27 березня, майже пів сотні суден перебувають на завантаженні в портах Великої Одеси. Переважна більшість обсягу експорту становить агропродукція, проте сьогодні на завантаженні у портах перебувають також п'ять хімічних танкерів.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоїть 18 суден, ще 17 — у Чорноморську та 12 — у Південному. Серед усіх суден є 5 хімічних танкерів. Також на вхід до портів прямує 5 суден, а на вихід — 12.

Робота Дунайських портів

Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. 

Близько 50 суден перебуває на завантаженні — що відомо про роботу портів Великої Одеси - фото 1
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Експорт зерновим коридором

Нагадаємо, що вночі проти 24 березня окупанти знову атакували Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них у припортовий об'єкт. Для захисту Чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Одеса
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корабель
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Одеський порт
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