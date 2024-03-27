Около 50 судов находятся на загрузке — что известно о работе портов Большой Одессы
На сегодня, 27 марта, почти полсотни судов находятся на погрузке в портах Большой Одессы. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако сегодня на погрузке в портах находятся также пять химических танкеров.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Движение судов в Черном море
Пока известно, что в порту Одессы стоит 18 судов, еще 17 — в Черноморске и 12 — в Южном. Среди всех судов есть 5 химических танкеров. Также на вход в порты следует 5 судов, а на выход — 12.
Работа Дунайских портов
Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.
Экспорт зерновым коридором
Напомним, что ночью против 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.
Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.
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