Около 50 судов находятся на загрузке — что известно о работе портов Большой Одессы

Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

На сегодня, 27 марта, почти полсотни судов находятся на погрузке в портах Большой Одессы. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако сегодня на погрузке в портах находятся также пять химических танкеров.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 18 судов, еще 17 — в Черноморске и 12 — в Южном. Среди всех судов есть 5 химических танкеров. Также на вход в порты следует 5 судов, а на выход — 12.

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Экспорт зерновым коридором

Напомним, что ночью против 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.