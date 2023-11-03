Бомбосховища упорядковують, але їх все одно не вистачає, виходом із ситуації можуть стати мобільні укриття

Бомбосховище в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

В Одеській обласній військовій адміністрації розглядають, зокрема, встановлення мобільних укриттів. Наразі вивчається досвід інших регіонів України, щоб якомога більше людей змогли у разі потреби втекти від ворожих ракет

Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Ситуація з бомбосховищами

Порівняно з минулим роком ситуація з бомбосховищами стала набагато кращою, але далекою від ідеальної. Сьогодні все ще є райони у місті, де відчувається гостра нестача навіть укриттів. Вся річ у тому, що вони не були передбачені під час будівництва ще в період Радянського Союзу. Як альтернатива — використовуються паркінги.

"З цими районами є проблеми, укриття там не передбачені, а в деяких, я знаю, що в підвалах також роблять. Звичайно, сьогодні ми більше зробили уклін на школи, на дитсадочки, на навчальні заклади. Звичайно, сьогодні простіше це було зробити разом з міською владою, з владою громад. Більша частина, авжеж, припадає на місто Одесу, тому що проживає більше мільйона людей, і для них треба це все забезпечити", — зазначив Олег Кіпер.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

За словами голови області, попри те, що проблему не вирішено до кінця, сьогодні 75-80% із загальної кількості бомбосховищ уже привели до нормального стану. Були залучені досить великі людські ресурси, не кажучи вже про фінанси. Адже протягом 20 років за цими об'єктами ніхто не дивився.

"Десь мешкали комунальники, десь дискотеки відкриті, десь караоке. Необхідно частину позабирати, частину перелаштувати та знову його повернути в початковий вигляд, відремонтувати. А деякі моменти, знаю, що було відремонтовано, потім запустили людей — покрали половину, повиносили... Людський фактор також", — заявив голова ОВА.

Бомбосховище в Одесі, яке відкривають під час тривоги. Фото: Новини.LIVE

До бомбосховища приходять навіть тварини. Фото: Новини.LIVE

Тому було прийнято рішення, що укриття та бомбосховища будуть відкриватися за необхідності, коли є сигнал повітряної тривоги.

Мобільні укриття

Зараз вивчається досвід Миколаєва та Херсона щодо ефективності мобільних укриттів. Розглядаються різні локації, де буде більше користі, оскільки вони вміщують не більше 30 осіб.

"Наскільки воно буде практично, навіть якщо взяти десь недалеко від адміністрації, коли тут тисячі людей гуляють, то тут потрібно вивчати. Може, краще зробити більш стаціонарне, для того щоб більше людей туди могло б спуститися," — розповів Олег Кіпер.

Мобільне укриття, яке зробили одеські волонтери. Фото: Новини.LIVE

Мобільне укриття, яке встановлювали в Херсоні. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що сьогодні на Одещині 85 відсотків шкіл працюють у режимі офлайн. Тільки 15% змушені продовжувати навчання за змішаною формою. Це при тому, що в сільській місцевості укриття чи бомбосховища взагалі не було передбачено.

"Ми вирішуємо питання, спілкуємося щодо спільного фінансування (для того, щоб це з обласного бюджету чи з бюджету громади), аби зробити ці укриття. І дивимося, саме де їх робити, для того, щоб максимально забезпечити, де більше скупчення людей. Щоб воно було не просто для галочки, а щоб реально для використання і реально виконувало ті функції, які йому передбачені", — заявив голова ОВА.

Вказівники до укриття на одному з пляжів. Фото: Новини.LIVE

При цьому сказати, коли область буде повністю оснащена необхідною кількістю укриттів, ніхто не може. Зараз більша частина фінансів має йти на військових, які нас захищають.

Нагадаємо, в історичному центрі Одеси продають бомбосховище в аварійному будинку. Відомо, що будівля є під захистом спадщини ЮНЕСКО та має лише один вхід зі двору.