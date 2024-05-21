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Близько Ізмаїлу Одеської області помічена американська розвідка — подробиці місії

21 травня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Близько Ізмаїлу Одеської області помічена американська розвідка — подробиці місії
Розвідувальник НАТО патрулює над акваторією моря. Фото: airforce.gov.au
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання повітряним простором Румунії зараз, 21 травня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію поблизу кордону Одещини та над акваторією Чорного моря. 

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягає повітряним простором Румунії, проте літак патрулює близько південних кордонів Одеської області. Зокрема, авіація НАТО помічена недалеко від населених пунктів Вилкове, Кілія та Ізмаїл. Літак також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря та над його акваторією, контролюючи ситуацію на воді.

Літак НАТО близько Одещини
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, станом на сьогодні, 21 травня,  ворог тримає споряджені ракетоносії у Середземному морі. Інші кораблі окупанти не виводять на чергування в акваторії морів. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що існує ймовірність втрати Чорноморським флотом РФ носія крилатих ракет, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про малий ракетний корабель "Циклон", ураження якого могло статися у неділю, 19 травня.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.

Одеса
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