Около Измаила Одесской области замечена американская разведка — подробности миссии

Разведчик НАТО патрулирует над акваторией моря. Фото: airforce.gov.au

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование воздушным пространством Румынии сейчас, 14 мая. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию у границы Одесчины и над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика пролегает по воздушному пространству Румынии, однако самолет патрулирует около южных границ Одесской области. В частности, авиация НАТО подмечена недалеко от населенных пунктов Вилково, Килия и Измаил. Самолет также проводит разведку вдоль берегов Черного моря и над его акваторией, контролируя ситуацию на воде.

Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 21 мая, враг держит снаряженные ракетоносители в Средиземном море. Другие корабли оккупанты не выводят на чередование в акватории морей. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Также мы писали, что существует вероятность потери Черноморским флотом РФ носителя крылатых ракет, находящегося на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о малом ракетном корабле "Циклон", поражение которого могло произойти в воскресенье, 19 мая.

Добавим, что Одесщина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.