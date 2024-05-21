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Ворог тримає споряджені ракетоносії напоготові — яка загроза обстрілів для Одещини

21 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог тримає споряджені ракетоносії напоготові — яка загроза обстрілів для Одещини
Ворожий флот на чергуванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог тримає понад 20 споряджених ракетоносіїв у Середземному морі станом на сьогодні, 21 травня. Інші кораблі окупанти не виводять на чергування в акваторії морів. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з них 2 — носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
кораблі Росії у Чорному морі на 21 травня
Про рух ворожого флоту на 21 травня. Фото: ВМС

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

  • до Азовського моря — 8 суден; з них 2 рухалось до протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Ворожий флот і зміна тактики обстрілів

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України, переходячи від використання крилатих ракет морського базування до застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. 

Також ми писали, що вороже командування наразі уникає виведення ракетоносіїв у Чорне море, побоюючись ударів з боку українських сил. Замість цього окупанти тримають свої ракетоносії у портах базування Чорного моря, таких як порт Новоросійськ. Відомо, що напередодні там лунали вибухи внаслідок атаки українських безпілотників. Після цього порт відновив свою роботу і завантаження нафти.

Додамо, втрати Чорноморського флоту РФ значні, і можливостей для нарощування кількості бойових кораблів у ворога обмежені. Хоча росіяни мають декілька каналів для поповнення своїх сил, ці можливості стикаються з певними обмеженнями. Також є ймовірність втрати Чорноморським флотом РФ носія крилатих ракет, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про малий ракетний корабель "Циклон".

Одеса
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Новини Одеси
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