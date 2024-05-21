Враг держит снаряженные ракетоносители наготове — какая угроза обстрелов для Одесчины

Вражеский флот на дежурстве в море. Иллюстративное фото: росСМИ

Враг держит более 20 снаряженных ракетоносителей в Средиземном море по состоянию на сегодня, 21 мая. Другие корабли оккупанты не выводят на дежурство в акватории морей. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля, из них 2 — носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

О движении вражеского флота на 21 мая. Фото: ВМС

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив проход совершили:

до Азовского моря — 8 судов; из них 2 двигалось к проливу Босфор;

к Черному морю — 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Вражеский флот и смена тактики обстрелов

Напомним, российские захватчики изменили тактику обстрелов юга Украины, переходя от использования крылатых ракет морского базирования к применению баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что вражеское командование избегает вывода ракетоносителей в Черное море, опасаясь ударов со стороны украинских сил. Вместо этого оккупанты держат свои ракетоносители в портах базирования Черного моря, таких как порт Новороссийск. Известно, что накануне там раздавались взрывы в результате атаки украинских беспилотников. После этого порт возобновил свою работу и загрузку нефти.

Добавим, потери Черноморского флота РФ значительны и возможности для наращивания количества боевых кораблей у врага ограничены. Хотя у россиян есть несколько каналов для пополнения своих сил, эти возможности сталкиваются с определенными ограничениями. Также есть вероятность потери Черноморским флотом РФ носителя крылатых ракет, находящегося на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о малом ракетном корабле "Циклон".