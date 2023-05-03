"Блогерка з Tik Tok": в Одесі затримали пропагандистку "руського миру"

Суддя зачитує вирок. Фото: google

У Одесі затримали 46-річну жінку, яка просувала антиукраїнські наративи у соцмережах та закликала громадян України до підтримки російської агресії. Правоохоронці встановили, що під час трансляції прямого ефіру у соціальному застосунку Tik Tok жінка заявляла, що чекає кремлівського вождя в Одесі та готова до бойових дій, аби тільки назавжди возз’єднатися з росіянами.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Правоохоронці викрили інтернет-агітаторку та вилучили у неї мобільний телефон, яким вона здійснювала протиправні дії. Після судової портретної експертизи жінці було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності згідно з ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Такі дії караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Прихильники "руського миру"

В одеситки, прихильниці "руського миру", було виявлено інформацію про розташування Збройних сил України на узбережжі міста. Наразі на жінку чекає суд.

Також в Одесі відбулось повторне слухання справи щодо чоловіка, який займався антиукраїнською агітацією у соцмережах. Любителю "руського миру" скасували іспитовий термін та призначили покарання у вигляді позбавленні волі.

Нагадаємо, правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.