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"Блогерка з Tik Tok": в Одесі затримали пропагандистку "руського миру"

3 травня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Блогерка з Tik Tok": в Одесі затримали пропагандистку "руського миру"
Суддя зачитує вирок. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Одесі затримали 46-річну жінку, яка просувала антиукраїнські наративи у соцмережах та закликала громадян України до підтримки російської агресії. Правоохоронці встановили, що під час трансляції прямого ефіру у соціальному застосунку Tik Tok жінка заявляла, що чекає кремлівського вождя в Одесі та готова до бойових дій, аби тільки назавжди возз’єднатися з росіянами.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Правоохоронці викрили інтернет-агітаторку та вилучили у неї мобільний телефон, яким вона здійснювала протиправні дії. Після судової портретної експертизи жінці було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності згідно з ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Такі дії караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Прихильники "руського миру"

В одеситки, прихильниці "руського миру", було виявлено інформацію про розташування Збройних сил України на узбережжі міста. Наразі на жінку чекає суд.

Також в Одесі відбулось повторне слухання справи щодо чоловіка, який займався антиукраїнською агітацією у соцмережах. Любителю "руського миру" скасували іспитовий термін та призначили покарання у вигляді позбавленні волі.  

Нагадаємо, правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.

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