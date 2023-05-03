"Блогерша с Tik Tok": в Одессе задержали пропагандистку "русского мира"

Судья зачитывает приговор. Фото: google

В Одессе задержана 46-летняя женщина, которая продвигала антиукраинские нарративы в соцсетях и призвала граждан Украины к поддержке российской агрессии. Правоохранители установили, что во время трансляции прямого эфира в социальном приложении Tik Tok женщина заявляла, что ждет кремлевского вождя в Одессе и готова к боевым действиям, лишь бы навсегда воссоединиться с россиянами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Правоохранители разоблачили интернет-агитатор и изъяли у нее мобильный телефон, которым она совершала противоправные действия. После судебной портретной экспертизы женщине было поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности согласно ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Такие действия наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Поклонники "русского мира"

У одесситки, поклонницы "русского мира", была обнаружена информация о расположении Вооруженных сил Украины на побережье города. Теперь женщину ждет суд.

Также в Одессе прошло повторное слушание дела в отношении мужчины, который занимался антиукраинской агитацией в соцсетях. Любителю "русского мира" отменили испытательный срок и назначили наказание в виде лишения свободы.

Напомним, правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира", который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.