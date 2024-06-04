Бойові кораблі Росії зберігають присутність у Чорному морі

Бойові кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 4 червня два російські бойові кораблі перебувають на чергуванні в Чорному морі. Серед них зафіксовано ракетоносій. Крім того, споряджені носії крилатих ракет залишаються в акваторії Середземного моря. Тому важливо бути уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі — 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр";

в Азовському морі — відсутній ворожий флот;

в Середземному морі — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшли 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Також й до Азовського моря — 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, на території окупованого Криму у результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц". Також ще два було уражено.

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".

Додамо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.