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Бойові кораблі росіян фіксуються у Чорному морі — висока загроза обстрілів

4 червня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Бойові кораблі Росії зберігають присутність у Чорному морі
Бойові кораблі у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок 4 червня два російські бойові кораблі перебувають на чергуванні в Чорному морі. Серед них зафіксовано ракетоносій. Крім того, споряджені носії крилатих ракет залишаються в акваторії Середземного моря. Тому важливо бути уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • В Чорному морі — 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр";
  • в Азовському морі — відсутній ворожий флот;
  • в Середземному морі — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшли 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Також й до Азовського моря — 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, на території окупованого Криму у результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц". Також ще два було уражено.   

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон". 

Додамо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.

корабель
війна
Чорне море
калібри
Одеса
російські війська
загроза кораблів
ракетоносій
Одеська область
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