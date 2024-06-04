Боевые корабли России сохраняют присутствие в Черном море

Боевые корабли в море. Фото: росСМИ

По состоянию на утро вторника, 4 июня, два российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море. Среди них зафиксирован ракетоноситель. Кроме того, снаряженные носители крылатых ракет остаются в акватории Средиземного моря. Поэтому важно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, поскольку угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр";

в Азовском море — отсутствует вражеский флот;

в Средиземном море — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Черного моря прошли 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор. Также и к Азовому морю — 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, на территории оккупированного Крыма в результате спецоперации ГУР были уничтожены два российских катера типа КС-701 "Тунец". Также еще два были поражены.

Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

В последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.