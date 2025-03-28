Начальник штабу частини на Миколаївщині нараховував підлеглим бойові виплати

Допит підозрюваного. Фото: Державне бюро розслідувань

Начальник штабу військової частини з Миколаївщини допускав безпідставне нарахування бойових виплат підлеглим. Його викрили слідчі Державного бюро розслідувань, фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії працівника та погодив документи про нарахування грошей. Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень.

Яке покарання загрожує

Начальнику штабу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на майно обвинуваченого накладено арешт. Під час досудового розслідування ним добровільно вже відшкодовано майже 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суддю на Одещині, якого направили в СІЗО. А також про ділка, який виманював гроші в містян.