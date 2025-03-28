Начальник штаба части на Николаевщине начислял подчиненным боевые выплаты

Допрос подозреваемого. Фото: Государственное бюро расследований

Начальник штаба воинской части из Николаевской области допускал безосновательное начисление боевых выплат подчиненным. Его разоблачили следователи Государственного бюро расследований, фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, чиновник поручил заниматься начислением выплат подчиненному без достаточного профессионального опыта. Последний, в свою очередь, оформил товарищам вознаграждение, которое назначается только в случае непосредственного участия в боевых действиях. Чиновник не проверил действия работника и согласовал документы о начислении денег. Общая сумма установленных убытков государству составляет более 4,3 млн гривен.

Какое наказание грозит

Начальнику штаба сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет заключения. Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест. Во время досудебного расследования им добровольно уже возмещено почти 2 миллиона гривен.

Напомним, недавно мы писали о судье в Одесской области, которого направили в СИЗО. А также о дельце, который выманивал деньги у горожан.