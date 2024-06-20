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Бонові загородження росіян у Криму — ніщо для українських дронів

20 червня 2024 12:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дронам Magura не завадять бонові загородження у Криму: Юсов
Український морський дрон Magura. Фото: РБК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Дрони Magura здатні пробивати морські фортифікації та точно вражати цілі, навіть під шквальним вогнем ворога. Саме тому те, що росіяни будують у тимчасово окупованому Криму бонові загородження, взагалі не завадить продовжувати вражати їхні бойові одиниці.

Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
 

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"Ми бачимо останні кілька операцій, де було продумано, що Magura пробиває цю морську фортифікацію, а наступний дрон йде прямо в ціль. Ми це бачили під час ураження чотирьох катерів типу "Тунець" під шквальним вогнем авіації, артилерії, стрілкового озброєння. У них це все не спрацювало, і один наш дрон уразив чотири швидкісні катери ворога. Це дуже добрий результат", — зазначив Юсов. 

Також він додав, що дрони не працюють самі по собі  —  це злагоджена робота підрозділів українських Сил оборони. Окрім цього, й самі дрони постійно вдосконалюються та отримують нове озброєння.

"Це ще питання фаховості наших захисників, зокрема "Групи 13". Також це заслуга операторів, які постійно вдосконалюються. Також наші фахівці постійно працюють над тим, аби ефективно вражати ворожі цілі", — додав представник ГУР МО України.

Нагадаємо, що український морський дрон Magura отримав ракети системи "повітря-повітря".  Таку модернізацію провели  інженери Головного управління розвідки Міноборони України. 

Ми писали, що  у відкритому доступі з’явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що окупанти у Криму почали встановлювати бонові загородження. Росіяни розміщують їх на південно-східній частині Керченського мосту.

Також ми повідомляли, що морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, стали ще потужнішими. Безпілотники тепер оснащені системами залпового вогню "Град".

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дрони
Андрій Юсов
втрати окупантів

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