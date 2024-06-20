Дронам Magura не помешают боновые заграждения в Крыму: Юсов

Украинский морской дрон Magura. Фото: РБК

Дроны Magura способны пробивать морские фортификации и точно поражать цели даже под шквальным огнем врага. Именно поэтому то, что россияне строят во временно оккупированном Крыму боновые заграждения, вообще не помешает продолжать поражать их боевые единицы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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"Мы видим последние несколько операций, где было продумано, что Magura пробивает эту морскую фортификацию, а следующий дрон идет прямо в цель. Мы это видели во время поражения четырех катеров типа "Тунец" под шквальным огнем авиации, артиллерии, стрелкового вооружения. Это все не сработало, и один наш дрон поразил четыре скоростных катера врага. Это очень хороший результат", — отметил Юсов.

Также он добавил, что дроны не работают сами по себе — это слаженная работа подразделений украинских Сил обороны. Кроме того, и сами дроны постоянно совершенствуются и получают новое вооружение.

"Это еще вопрос профессиональности наших защитников, в частности "Группы 13". Также это заслуга постоянно совершенствующихся операторов. И наши специалисты постоянно работают над тем, чтобы эффективно поражать вражеские цели", — добавил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, что украинский морской дрон Magura получил ракеты системы "воздух-воздух". Такую модернизацию провели инженеры Главного управления разведки Минобороны Украины.

Мы писали, что в открытом доступе появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что оккупанты в Крыму начали устанавливать боновые заграждения. Россияне размещают их на юго-восточной части Керченского моста.

Также мы сообщали, что морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, стали еще более мощными. Беспилотники теперь оснащены системами залпового огня "Град".